Offener Brief: „Kanzler Nehammer irrt gewaltig“

Warnung vor einer gefährlichen Vision

Nehammer hatte in seiner Rede Skepsis an Warnungen vor der fortschreitenden Klimakrise angemeldet und sich auf das Werk des umstrittenen US-Autors berufen. „Nehammer irrt zudem gewaltig, wenn er meint, das Problem sei global, nicht national“, sagt Christian Kdolsky vom Klimavolksbegehren. „Tatsächlich steigt die Temperatur in Österreich rascher als im weltweiten Mittel. Und mit seiner rückwärtsgewandten Zukunftsvision riskiert er unseren Standort.“