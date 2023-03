Wenn Kinder mit Bomben drohen: Gründe und Folgen

Eines vorweg: Man kann froh sein, dass bei den Bombendrohungen, die sich zuletzt vor allem in Kärnten angehäuft haben, nicht tatsächlich eine Bombe gefunden worden ist. Aber allein die Drohung reicht, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Immerhin ist klar: Detonieren Bomben, töten sie zumeist viele, viele Menschen und Tiere, zerstören Gebäude und Umwelt. „Da steckt also ein großes Gefahren- und Gewaltpotenzial dahinter“, weiß Psychotherapeutin Barbara Haid. „Wer damit droht, kann sich demnach wohl einer bestimmten Aufmerksamkeit gewiss sein“, so die Präsidentin des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP), „und das könnte für manche den gewissen Reiz daran ausmachen.“