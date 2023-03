Was die neuen Alten bedenken sollten ...

„Heiße Eisen“ und dringend notwendige Entscheidungen

Denn die Herausforderungen werden andere, die Zeiten werden härter und die Horizonte enger. Das Referat Natur- und Umweltschutz etwa war bisher mit anderen, nicht wirklich passenden Agenden zusammengefasst. Fast so, als wolle niemand diese „heißen Eisen“ wirklich anfassen, fast so, als wollten sich alle davor drücken. Vielleicht, weil man da ziemlich rasch in die Gänge kommen müsste und weil dringend notwendige Entscheidungen nicht unbedingt populär sein werden. Und vielleicht auch, weil auf diesen Gebieten richtig viel Arbeit wartet.