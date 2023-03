Tansania: „König der Löwen“ stirbt bei Revierkampf

Der Behörde gelte das Ableben von „Bob Junior“ als natürlicher Tod, sagte Mbene. Die Nationalparkbehörde greife nicht in die Natur ein, „deshalb konnten wir den alternden Löwen nicht in ein Reservat oder anderes geschütztes Gebiet verlagern“. Afrikanische Löwen werden nach Angaben der Tierschutzorganisation Cats for Africa in freier Wildbahn bis zu 18 Jahre alt.