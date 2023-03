Black Wings fehlen nun gleich 80 Prozent der Tore!

„Schwamm drüber“ - über das 1:5 in Linz

„Es ist aus der Reaktion passiert, sah schlimmer aus, als es war. Das ist dennoch nichts, was wir uns wünschen“, sagt Head Coach Philipp Lukas. Dessen Black Wings am Donnerstag nach Bozen reisten, wo am Freitag bei Stand von 2:2 Viertelfinale Nummer 5 steigt. „Wir waren in Linz nicht konstant und diszipliniert genug. Schwamm drüber! Welches Team nun zwei Spiele gewinnt, ist weiter – die Ausgangslage ist nicht schlecht“, so Lukas. Dem allerdings 80 % der bisherigen fünf Tore fehlen: Denn neben dem für drei Spiele gesperrten bisherigen Dreifach-Torschützen Romig fehlt auch Shawn St.-Amant - wegen einer Unterkörperverletzung!