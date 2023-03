Bei Herausfahrt legte Lenker fremdes Auto flach

Ein 24-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Rohrbach ließ an einer Bushaltestelle in der Leonfeldner Straße Richtung stadteinwärts, seinen Beifahrer aussteigen. Als er mit seinem Pkw aus der Bushaltestelle herausfuhr, übersah er dabei einen 31-jährigen Fahrzeuglenker, welcher mit seinem Pkw auf der Leonfeldner Straße ebenfalls in Richtung stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.