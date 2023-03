Amtlich: Freundlicher als wir ist kaum jemand

Das kann sich sehen lassen: Nur zwei Regionen rund um den Globus – La Rioja in Spanien und Epirus in Griechenland – sind laut Gästebewertungen noch netter und schöner als Oberösterreich. Und das ganz ohne Strand und Meer! Diese beliebten „Lockmittel“ brauchen wir auch gar nicht, meint etwa die Linzer Hotelierin Lisa Sigl im „Krone“-Gespräch: „Wir leben Gastlichkeit noch in der echten Form, haben den Mut und die Leidenschaft zur Freundlichkeit.“