Der Thriller im Gerichtssaal wurde erneut vertagt

Zwei Stanleymesser sichergestellt

Bevor am Dienstag vertagt wurde, war außer Zeugen ein Sachverständiger zur möglichen Tatwaffe, die bisher nicht gefunden wurde, am Wort. Am Tatort, im Haus der Familie, waren zwei Stanleymesser - eines mit orangenem und eines mit rotem Griff - sichergestellt worden, die theoretisch als Tatwaffe in Frage kommen. An beiden seien Spuren von der mutmaßlichen Täterin und dem Opfer gefunden worden, allerdings kein Blut, führte der Sachverständige aus. Die Messer könnten abgewaschen worden sein, ergänzte er. Dennoch stellte er klar, „dass keine Zuordnung als Tatwaffe möglich“ sei. Laut Aussage einer Polizistin hätte die Angeklagte selbst einem Beamten jenes mit dem orangenen Griff als Tatwaffe gezeigt.