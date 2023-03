„Inside“: Kunstdieb Dafoe kämpft ums Überleben

Dazwischen setzt er diverse Ideen für Ausbruchsversuche in die Tat um, baut aus Einrichtungsgegenständen einen fast symbolhaften Turm, von dem er an ein Deckenfenster gelangen will. Je länger er in seinem Nobelkerker zubringt, je mehr Ausbruchsversuche misslingen, umso mehr nutzt er Wände und Räume für verzweifelte Zeichnungen und Installationen: Kunst, die aus der Bedrängnis entsteht. Gesprochen wird in dem Film naturgemäß wenig. Ohne mit dem Namen des Hauptdarstellers Dafoe unnötig spielen zu wollen: Die griechisch-deutsch-belgische Produktion (Regie Vasilis Katsoupis) ist eine moderne Robinsonade mit ungewissem Ausgang.