BBC versinkt nach Aus für Gary Lineker im Chaos!

Die BBC hat sich am Samstag für die infolge der Suspendierung von TV-Moderator Gary Lineker entstandenen Lücken in der Fußball-Berichterstattung entschuldigt! „Wir arbeiten hart an einer Lösung für die Situation und hoffen, dass es bald klappt“, hieß es in einer Mitteilung am Samstagnachmittag. Zuvor hatten mehrere Programme im Radio und Fernsehen gestrichen werden müssen, weil sich BBC-Mitarbeiter und Fußball-Experten mit Lineker solidarisch erklärt hatten.