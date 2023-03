Alkolenker brachten sich selbst ins Polizeivisier

Die Beamten hatten sich in der Nacht zum Dienstag in Neuhofen an der Krems postiert, um Standkontrollen durchzuführen. In der Dunkelheit war aber nicht ein Autofahrer der erste „Fang“, sondern ein E-Radler. Der 54-Jährige kam ihnen am Radweg entlang der B 139 aus Kematen an der Krems kommend Richtung Neuhofen sichtlich „angeschlagen“ entgegen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,74 Promille.