Kadyrow will „bis zum endgültigen Sieg kämpfen“

Eigene Truppe in die Ukraine entsandt

Staatsoberhaupt Kadyrow ist für seinen brutalen Führungsstil in Tschetschenien, einer im Nordkaukasus gelegenen autonomen Republik der Russischen Föderation, bekannt. Er hat sich seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine als einer der glühendsten Kriegsbefürworter hervorgetan und eigene Truppen in die Ukraine geschickt. Die Kämpfer der tschetschenischen Republik „wollen bis zum Ende handeln“, so Kadyrow zu Putin.