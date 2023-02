Vorbild Wagner: Kadyrow will eigene Söldnertruppe

Signal an Putin

Der tschetschenische Präsident postete ein Foto, das ihn zusammen mit Prigoschin - Spitzname „Putins Koch“ - zeigt. Ihr Schulterschluss kann als politisches Signal gelten, denn beide stehen loyal zu Präsident Wladimir Putin, sind aber ausgesprochene Kritiker der russischen Militärführung. Allerdings schien in den vergangenen Wochen Prigoschins politischer Einfluss zu schwinden. Das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) hatte zuvor berichtet, dass Kadyrow sich vom Wagner-Gründer distanziere, um beim Kreml nicht in Ungnade zu fallen.