Putins „Bluthund“ Kadyrow angeblich schwer krank

Wortgewaltig und kampfeslustig hat sich der als Putins „Bluthund“ bezeichnete tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow im Krieg gegen die Ukraine regelmäßig in Szene gesetzt. Mittlerweile ist es jedoch recht still um ihn geworden. Aufgrund dessen ranken sich nun zahlreiche Gerüchte um den Tschetschenenführer - so soll er etwa aufgrund einer Erkrankung extra einen Spezialisten einfliegen haben lassen.