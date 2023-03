D: Importmenge bei russischem Erdöl fiel um 99,9%

Der Anteil Russlands an den gesamten Erdölimporten Deutschlands verringerte sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts von 36,5 Prozent im Jänner 2022 auf 0,1 Prozent im Jänner 2023. Kompensiert wurde das durch höhere Importe aus Norwegen (plus 44 Prozent auf 987.000 Tonnen), dem Vereinigten Königreich (plus 42 Prozent auf 959.000 Tonnen) und Kasachstan (plus 34,6 Prozent auf 928.000 Tonnen).