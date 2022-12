Kasachstan will mehr Öl nach Deutschland liefern

Russland immer noch beteiligt

An der Öl-Pipeline Druschba hängt die deutsche Raffinerie Schwedt, die darüber mit russischem Öl des Konzerns Rosneft versorgt wird. Ab Jänner will das Nachbarland allerdings kein russisches Öl mehr beziehen. Als Ersatz setzt die Bundesregierung auf Lieferungen über Rostock, Polen, und Kasachstan. Russland ist damit jedoch immer noch beteiligt. So muss Kasachstan etwa entweder auf die russische Infrastruktur zurückgreifen oder auf dem Seeweg über das Kaspische Meer den Rohstoff nach Aserbaidschan bringen. In diesem Fall wären dann die Pipelines in der Türkei oder in Georgien beteiligt.