Alko-Lenker krachte in ein Auto und ging heim

Ein Kleinwagen krachte in der Nacht auf Sonntag in einen am Straßenrand geparkten Pick-up. Statt den Unfall zu melden, stellte der Lenker seinen Wagen etwa 100 Meter weiter ab und ging nach Hause. Sechs Stunden später forschte die Polizei den Unfall-Lenker aus: Der Serbe (58) hatte da noch 0,8 Promille im Blut.