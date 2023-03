Geschichte wird Trump „zur Verantwortung ziehen“

Pence begann seine Rede beim Gridiron Dinner vor Journalisten und Spitzenpolitikern mit Witzen, sagte dann aber, es gebe eine Sache, über die er sich nicht lustig machen werde. „Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf zu erfahren, was am 6. Jänner im Kapitol passiert ist“, sagte Pence. „Was an diesem Tag geschehen ist, ist eine Schande, und es wäre würdelos, das irgendwie anders darzustellen.“ Für viele Beobachter kamen diese ungewöhnlich deutlichen Worte von Pence überraschend.