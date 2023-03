Kapitol-Angriff: Entrüstung über neue Aufnahmen

Bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen von der Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner 2021 durch Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump sorgen nun für gehörigen Wirbel in der US-Politik. Vor allem in der Kritik - auch von republikanischer Seite - steht der rechtspopulistische Fox-News-Moderator Tucker Carlson, der auch schon in der Vergangenheit mit umstrittenen Aussagen aufhorchen ließ. Er zeigte in seiner Nachrichtensendung Aufnahmen, die die These einer „friedlichen Demonstration“ untermauern sollen. Sein Fazit: Die bisherige Darstellung sei ein „schwerer Verrat an der Demokratie“.