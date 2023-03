Platz 6! Lamparter bleibt auf Kristallkugel-Kurs

Für Lamparter waren es im Kampf um die große Kristallkugel wichtige Punkte. „Es hat sich nicht so schlecht angefühlt, aber der Abstand nach vorne war ein bisserl zu groß“, bezog sich der Tiroler auf Rang zehn nach dem Springen und einen Rückstand von 2:03 Minuten auf Sprungsieger Riiber. „Ich nehme trotzdem ein paar Punkte mit und ich freue mich auf das letzte Wochenende in Lathi. Ich habe das Ziel, dass ich es dort fertigmache“, wollte er im ORF-Interview das Wort Gesamtsieg nicht in den Mund nehmen.