Wenn die High Society auf Sexjagd geht

Kosky setzt in seiner Inszenierung von Mozarts „Nozze di Figaro“ auf Mikro-Feinarbeit. Der brillante Könner entwickelt für jede Figur ein minutiöses Repertoire in Gestik und Mimik bis hin zum rasanten Klamauk. Eine überquellende Gagparade, in der alle auf der Jagd nach Sexobjekten Fangen spielen, sich balgen und auf dem Boden wälzen dürfen. Der „Tolle Tag“ einer erotisch entfesselten High Society. Am Vorabend der Französischen Revolution, die Kosky allerdings kaum beschwört. „Ein Mix aus einer Feydeau-Farce und ,Câge aux folles‘“, ätzte ein Bekannter.