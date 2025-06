Schubert als Klemmer & viel Winterreise im Sommer

Mit 31 Jahren starb Franz Schubert 1828 in Wien. 2025 haucht er auf Burg Perchtoldsdorf erneut sein Leben aus. In Gestalt von Stephan Bieker, Jahrgang 1968. Der sitzt kurz nach 22 Uhr in einer Kutsche. Als ihm die Augen geschlossen werden, merkt man, dass er tot spielt. Davor hat man auch einige Happen in wohlfeiler Peter Turrini-Sprachkunst erlebt.