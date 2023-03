Niederösterreich sucht schwarz-blauen Rat in Linz

2003 war es in Oberösterreich ähnlich

Trotz stark vergifteten Klimas zwischen Mikl-Leitner und Landbauer verhandeln nun also ÖVP und FPÖ in St. Pölten über eine Koalition, die womöglich schon an der Wahl der Landeshauptfrau scheitern wird. Zuvor hatte Mikl-Leitner mit der SPÖ unter dem Newcomer Sven Hergovich verhandelt, der seine Forderungen allerdings (aus ÖVP-Sicht) grob überzogen hat, weshalb es mit Schwarz-Rot nichts wird. Das erinnert an Oberösterreich vor 20 Jahren, wo bei der Landtagswahl 2003 die erstarkte SPÖ mit Erich Haider in den Regierungsverhandlungen kräftiges Selbstbewusstsein zeigte und die ÖVP lieber zu den Grünen mit Rudi Anschober wechselte.