Betrunkener Fahrgast (64) trat Frau in den Bauch

Der Busfahrer einer Welser Buslinie rief am Samstag kurz nach 17 Uhr die Polizei, da ein betrunkener Fahrgast in seinem Bus saß und die Ordnung störte. Beim Eintreffen der Beamten gab eine 40-jährige Welserin an, dass der 64-Jährige ein Foto vom hinteren Teil des Linienbuses gemacht und somit ihre Kinder fotografiert habe.