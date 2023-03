Haie haben Blut geleckt: „Hütte muss voll sein“

Mit dem glorreichen 4:0-Erfolg am Freitag in Wien konnten Innsbrucks Eishockey-Cracks in der ICE Hockey League die Viertelfinal-Serie (best of 7) gegen die Vienna Capitals ausgleichen. Am Sonntag (17.30 Uhr) wollen die Tiroler den Heimvorteil nutzen, 2:1 in Führung gehen.