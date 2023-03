Frühjahrsauftakt hatte es gleich in sich

Eröffnet wurde das Regionalliga-Frühjahr in Hallein. Die Mannschaft von Eidke Wintersteller empfing Anif. Das durch ein Eigentor von Dragis Crnogorcevic (5.) in Führung ging, mit einem Doppelschlag von Babic (9., 16.) drehten die Hausherren die Partie. In Hälfte zwei konnte Anif die Überlegenheit aber doch in Tore ummünzen, Golser glich aus (65.), Danner sorgte zwanzig Minuten später für den 3:2-Auswärtssieg.