Aus Fenster gestürzt: Rätsel um Tod von Mann (28)

Bedenklicher Todesfall in Wien: Am Freitag fiel ein 26-jähriger Mann aus dem 4. Stock einer Wohnung im Bezirk Alsergrund in die Tiefe. Zeugen beobachteten den Sturz und verständigten die Rettung. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Berufsrettung Wien verstarb der Mann noch am Unfallort.