Manuel Feller: Vierter RTL-Ausfall in Serie

In Schladming, bei der WM in Courchevel/Meribel und in Palisades Tahoe in den USA war für Feller jeweils im Finale Endstation gewesen, in Kranjska Gora schon im ersten Durchgang. Oben wählte er eine sehr riskante Linie, fuhr sehr eng zu den Toren. Kurz nach dem Start zollte er dem jedoch Tribut, er schied mit einem Torfehler aus. Noch auf der Piste schüttelte er ungläubig den Kopf.