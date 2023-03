Riesentorlauf der Herren - ab 9.30 Uhr LIVE

Der Ski-Tross ist von Amerika nach Europa zurück übersiedelt, nach winterlichen Bedingungen in den USA warten beim Europa-Finale noch sechs Frühjahrsrennen. Als letzte Station vor der Finalwoche in Soldeu ruft Kranjska Gora die Männer zu einem Riesentorlauf-Doppel, das die Entscheidung in der Disziplinenwertung bringen könnte. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt führt mit 100 Punkten Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen.