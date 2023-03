Wind macht Freitags-Etappe Strich durch Rechnung

Der sechste Abschnitt der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza am Freitag ist wegen stürmischen Windes abgesagt worden. Am Wochenende sind noch zwei Bergetappen angesetzt. Auch in Italien weht es heftig, weshalb die Freitag-Etappe von Tirreno-Adriatico leicht verkürzt werden musste.