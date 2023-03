Vor Zukunfts-Rede: Aktivist konfrontierte Kanzler

„Unser Leben ist in Gefahr, weil die Klimakrise eskaliert.“ Mit diesen Worten konfrontierte ein Aktivist der Gruppe Fridays For Future (FFF) Freitagvormittag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor dessen Zukunfts-Rede am Wienerberg. FFF fordert von der Regierung ein Klimaschutzgesetz. „Wenn der ,Zukunftsplan‘ kein Klimaschutzgesetz enthält, war‘s das mit der Zukunft“, so die Gruppe auf Twitter.