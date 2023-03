Diese Kärntner veredeln Jachten der Superreichen

Es gibt in Europa nur sieben Unternehmen, die von den großen Werften in Deutschland und Holland Aufträge zur Innenausstattung der bei ihnen bestellten Luxusjachten bekommen. Die in Griffen beheimatete Firma Sinnex zählt zu dieser Elite, zaubert mit Professionalität und Liebe alles Gewünschte in das Innere der größten Jachten der Welt. Aufträge, um die man aber auch im kleinen, exklusiven Zirkel jedes Mal hart kämpfen muss und das durchaus unter Preisdruck, auch wenn die Kunden sogenannte Superreiche sind.