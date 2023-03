Trimmel zu seinem Patzer: „Geht auf meine Kappe!“

Dann steht das Mitwirken von Lienhart für Freiburg allerdings in Zweifel. Der Verteidiger musste in Turin in der 67. Minute vom Feld, die erste Prognose vernahm sich wenig positiv. Man müsse abwarten, ob es sich um eine muskuläre Verletzung handle, erklärte Trainer Christian Streich und bezeichnete Lienharts Einsatz jedenfalls als gefährdet. Die Hoffnung auf den Coup gegen Juventus lebt aber.