ÖFB-Star muss verletzt vom Platz - Juventus siegt

Grund: Lienhart musste in der 67. Minute wegen einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird zittern. Schon in zwei Wochen wartet das EM-Quali-Start gegen Aserbaidschan, drei Tage später das Spiel gegen Estland. Gregoritsch wurde hingegen nach einer Mandelentzündung in der 88. Minute eingetauscht. Bei Juventus stand der französische Ex-Weltmeister Paul Pogba aus disziplinären Gründen nicht im Kader.