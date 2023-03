Union Berlin, Roma und Arsenal - ab 18.45 LIVE

Premier-League-Leader Arsenal nimmt die Europa League ebenfalls mit. Die Gunners treffen in der Runde der besten 16 auf Sporting Lissabon, das Hinspiel steigt in Portugal. Als Favoriten gehen Union Berlin und Bayer Leverkusen in ihre Duelle. Die Union mit Kapitän Christopher Trimmel bestreitet das Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise ebenfalls zu Hause wie Leverkusen mit Ersatzkeeper Patrick Pentz gegen Ungarns Traditionsclub Ferencvaros Budapest. Die deutsche und die belgische Union trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander, dabei gab es zwei 1:0-Auswärtssiege.