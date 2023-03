Schon über drei Millionen Olympia-Tickets verkauft

Leichtathletik und Co. Topseller

In der ersten Verkaufsphase wurden Tickets für alle Sportarten verkauft, nur fürs Surfen gibt es keine. Die Karten für Klettern und BMX-Freestyle waren bereits am ersten Tag ausverkauft, die für Fechten, Judo, Breakdance und Bahnradfahren nach wenigen Tagen. Für Fußball, Leichtathletik, Rugby 7, Basketball und Volleyball wurden die meisten verkauft. Die zweite Registrierungsphase beginnt am 15. März. Für die Spiele werden insgesamt etwa zehn Millionen Eintrittskarten verkauft.