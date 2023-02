Mit dem „Flugzeug unter Wasser“ zu Olympia 2024

Was sind deine großen Ziele?

Das große Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Bei den Weltmeisterschaften in Den Haag qualifizieren sich dafür die ersten acht Nationen, wobei nur eine Person pro Nation zu den Spielen fahren wird. Bei den Europameisterschaften wird sich ein weiteres Land qualifizieren dürfen, ehe im April 2024 in Südfrankreich die letzten fünf Tickets vergeben werden. Insgesamt heißt das für mich, dass ich in die Top-20-Nationen der Welt fahren muss, um an den Start gehen zu dürfen. 2028 will ich in Los Angeles dann eine Medaille gewinnen, da für mich alles noch sehr neu ist, legen wir 2024 jedoch noch keinen großen Druck darauf, Paris mit einer Goldmedaille zu verlassen. Die meisten Athleten haben viel mehr Erfahrung als ich, mir geht es vorrangig darum, viel Zeit am Wasser zu verbringen und besser in die Routine zu kommen.