Jede Woche wird eine neue E-Ladestation errichtet

Infrastruktur-Ausbau in Wohnanlagen

Unter anderem sollen auch in 150 Wohnanlagen Elektroautos aufgeladen werden können. Martin Harjart, Vizebürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG Linien, sagt dazu: „Das Engagement der LINZ AG für die E-Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil eines modernen Verkehrskonzepts, das die sanfte und die klimaneutrale Mobilität mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt. Für das große Ziel, den öffentlichen Straßenraum in Linz neu zu denken und zu gestalten, ist vor allem das Vorhaben, E-Ladevorgänge in Tiefgaragen zu ermöglichen, wichtig.