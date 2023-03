Kindergarten Minibambini steht vor endgültigem Aus

800 Kinder brauchen neue Betreuungsplätze

Rund 800 Kinder werden in den zwölf Kindergärten aktuell betreut. Auch wenn die Einrichtungen schon am Freitag geschlossen werden, die Kinder würden nicht auf die Straße gestellt, wurde versichert. Auch Minibambini „ist es ein Anliegen, dass die Kinder weiterhin gut betreut werden“, wurde versichert. 134 Eltern hätten ihre Kinder bereits in anderen Kindergärten untergebracht. „Es gibt genügend Plätze in privaten und städtischen Kindergärten“, versicherte das Büro des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (NEOS). Somit sollte es sich „theoretisch ausgehen, dass alle in der Umgebung einen Platz bekommen“.