Wie es mit christlicher Religion doch weitergeht

Das Christentum scheint müde geworden zu sein. Das kann sich nur ändern, wenn es der Kirche gelingt, eine neue Leidenschaft in sich zu entfachen, um ihrer Bestimmung für die Welt gerecht zu werden, meint der weltberühmte Prager Theologe und Soziologe Tomáš Halík. Warum das notwendig ist und wie das gelingen könnte, erläutert Halík heute, Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr in einem Vortrag im Bildungshaus Schloss Puchberg (Wels), eine Veranstaltung in Kooperation mit der Sektion Linz der Stiftung PRO ORIENTE.