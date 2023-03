„Wir haben auch gegen Juve eine Aufstiegs-Chance“

Bereitest du dich auch individuell auf so ein Spiel vor?

Was wir als Mannschaft zu tun haben, teilt uns das Trainerteam mit. Auf die Duelle mit meinen unmittelbaren Gegenspielern bereite ich mich eigens vor - auch in der Bundesliga, zumindest in jenen Matches, wo mir die Gegenspieler und ihr Verhalten auf dem Platz noch nicht so geläufig sind. Denn die meisten kennt man ohnehin. Ich schaue etwa, wie sie sich bewegen, in Zweikämpfen und bei Kopfbällen agieren. Das alles kurz und prägnant, in 20 bis maximal 30 Minuten.