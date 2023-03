Harry und Meghans Tochter jetzt Prinzessin Lilibet

Lilibet wurde in dem Moment Prinzessin, als Charles III. am 8. September 2022 mit dem Tod von Queen Elizabeth II. neuer britischer Monarch wurde. Auf der Internetseite des Palasts wird sie allerdings offiziell noch als „Miss Lilibet Mountbatten-Windsor“ geführt. Bisher hatte es geheißen, dass Charles seinen in den USA lebenden Enkeln den Prinzen- und Prinzessinnen-Titel verweigere, auch wenn sie ihnen einem alten Recht zufolge zustehen.