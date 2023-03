König Charles lädt Harry und Meghan zu Krönung ein

Sussexes 2022 zweimal in Großbritannien

Im Vorjahr waren Harry und Meghan immerhin zweimal in Großbritannien gewesen. Im Juni nahmen die royalen Aussteiger an den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth teil. Im September reisten der Prinz und die Herzogin zu den „Invictus Games“, die in Düsseldorf stattgefunden hatten, sowie weiteren Charity-Veranstaltungen in Großbritannien nach Europa. Der Trip nahm ein trauriges Ende: Während ihres Besuchs in der alten Heimat verstarb Queen Elizabeth II.