„Verdien wie ein Mann“ - am Frauentag auf kronehit

Bei kronehit versteht sich Gleichberechtigung von selbst

Bei kronehit steht die Gleichberechtigung an erster Stelle, so besteht beispielsweise eine 50%ige-Frauenquote in den Führungspositionen. „Die Diskriminierung von Frauen hinsichtlich der Einkommen muss endlich ein Ende haben. Wir können den Paygap nicht oft genug anprangern und müssen alle gemeinsam daran arbeiten die Workload der Frauen gerechter aufzuteilen und zu entlohnen.“, so Programmchefin Dani Linzer, die dringenden Handlungsbedarf sieht, in einer Aussendung zum Weltfrauentag.