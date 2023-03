Geballte Frauenpower bei krone.tv

Katia Wagner leitet seit 2022 die News-Redaktion bei krone.tv. „Ich bin mächtig stolz auf die Arbeit unserer Journalistinnen! Wir leben Tag für Tag vor, dass es keine Frauenquote braucht, wenn man nur will“, sagt Wagner am Weltfrauentag. Auch mit einem Vorurteil räumt sie auf: „Es gibt keinen Zickenkrieg, das Arbeiten ist sogar entspannter als in so mancher testosterongetränkten Redaktion“.