Starke Frauen: „Krone“ holt sie vor den Vorhang

Seit 1921 wird der Weltfrauentag am 8. März begangen, 1975 organisierten die Vereinten Nationen erstmals am 8. März eine Feier. Am 16. März 1977 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution, die alle Staaten darum bat, einen Tag des Jahres zum „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ zu erklären. Das Motto der UN für 2023 lautet „DigitALL: Innovation and technology for gender equality“. In 28 Ländern ist der 8. März ein Feiertag.