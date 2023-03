Ärztekammer würgt Skandalfirma „Equip4Ordi“ ab

Ausgerechnet jene Ärzte, die trotz Skandal und Ermittlungen weiterhin der Einkaufsplattform Equip4Ordi vertraut und die Treue gehalten haben, sind nun die Leidtragenden: Nächsten Mittwoch ist die Firma bereits Geschichte, offene Gutscheine verfallen. Davon wurden die Ärzte per Mail am Montagabend verständigt. Die Firma wurde 2019 unter der Ägide von Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart in dessen Zeit als Vertreter der Wiener Ordinationen ersonnen und geriet durch zwielichtige Geldflüsse und In-sich-Geschäfte in die Schlagzeilen.