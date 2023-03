Finanzaffäre: Staatsanwalt beschlagnahmte Handys

In der Causa um mutmaßliche Missstände in der Equip4Ordi GmbH, einer Tochtergesellschaft der Niedergelassenen-Kurie der Wiener Ärztekammer, ist am Dienstag bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft bereits Mitte Februar die Sicherstellung der Handys und Laptops der Beschuldigten verfügt hat.