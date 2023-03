Traditionsbäcker im Stadtzentrum ist wieder pleite

Aus für das Geschäft mit den Privatkunden

Nun hat auch das Geschäftslokal neben dem einstigen Café zu. Der Bäckermeister strebt wieder eine Sanierung für den Betrieb an, den er in vierter Generation führt. Künftig will er aber nur mehr Supermärkte beliefern und Gebäck an Schulen verkaufen, erläutert Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband 1870. Die erste Tagsatzung für die bisher bekannten 34 Gläubiger findet am 26. April statt.