Wie lange hält die Solidarität?

Die Solidarität mit der Ukraine hat besser als befürchtet gehalten - in Europa. Anders sieht es in den USA aus. Dort kommt die Solidarität im bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf unter den Druck der Republikaner und könnte dann am 20. Jänner 2025, dem Tag der Präsidentenvereidigung, ein jähes Ende finden.